فلسطين وروسيا الاتحادية توقعان بروتوكول تعاون مشترك

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وقع وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى محمد العامور، ووزير العمل والحماية الاجتماعية فى روسيا الاتحادية، أنتون كوتياكوف، الخميس، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والصناعية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء فى ختام أعمال الاجتماع الخامس للجنة الحكومية الفلسطينية - الروسية الخاصة بالتعاون التجارى والاقتصادي، التى عقدت برئاسة الوزيرين فى العاصمة الروسية (موسكو).

وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون فى مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والمواصلات، والطاقة، والتعاون فى صناعة وتسجيل الأدوية، وكذلك فى مجالات المقاييس والجمارك والمياه، وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.

وأكد الطرفان الدور الحيوى الذى تؤديه اللجنة فى توطيد العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، مشددين على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم فى دعم النمو الاقتصادى لدى الطرفين.