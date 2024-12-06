فلسطين والاتحاد الأوروبى يبحثان دعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق القرارات الأممية

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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أهمية دفع الجهود نحو خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين كآلية لتحقيق سلام شامل ومستدام.

كما شدد مصطفي- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق المجتمع الدولي قرارات الأمم المتحدة كأساس للحل العادل والدائم.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة وقف العدوان وإدخال المساعدات، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة الإعمار في قطاع غزة فور وقف العدوان، وضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي لتأمين الموارد اللازمة لهذه الجهود.

وشكر مصطفى، الاتحاد الأوروبي على الدعم المالي الذي قدمه في عام 2024، مشيرا الى أهمية الإسراع بالمصادقة على اتفاق على الحزمة المتكاملة من المجلس والبرلمان الأوروبي، وذلك لمواجهة الأزمة المالية الخانقة بفعل إجراءات الاحتلال والاقتطاعات من أموال المقاصة، مشيرا إلى التزام الحكومة الفلسطينية بتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي التي كانت عماد كتاب التكليف من الرئيس محمود عباس وبرنامج عمل الحكومة.

وهنأ رئيس الوزراء الفلسطيني، كالاس على منصبها الجديد، مشيدا بدورها المؤثر في منصبها السابق كرئيسة وزراء استونيا.

وأشار إلى أنها تستلم منصبها والأوضاع تزداد تعقيدا في الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين، مؤكدا دور الاتحاد الأوروبي الهام في تعزيز أسس الاستقرار والسلام.