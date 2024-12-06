شن حملات لضبط سيارات كسح تلقى مخلفاتها وتفرغ حمولتها فى الترع

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بتكثيف حملات الرصد الميداني والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بأي مجرى مائي سواء ترعة أو مصرف أو في النيل وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيراً إلى أنه لن يتهاون مع أي تجاوز ضد القانون مما يؤدي للإضرار بالبيئة والصحة العامة ويمثل خطورة على الصحة العامة مشدداً على أهمية الحفاظ على البيئة وصحة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبوالعيون عرفات مدير عام ري أسيوط تمكنت خلال إحدى الحملات وأثناء المرور بمركز أبوتيج تفتيش ري قبلي من ضبط إحدى سيارات الكسح أثناء تفريغ حمولتها بترعة نجع حمادي قام السائق بمحاولة وتم ملاحقته وترك السيارة وهرب وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز الشرطة والتحفظ على السيارات بالوحدة المحلية لقرية المطيعة لحين إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تنفيذاً للمادتين (116-117) من قانون الموارد المائية والرى 147 لسنه 2021.

كان محافظ أسيوط ،قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بإتخاذ كافة التدابير حيال وسائل النقل المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياة علي كامل أطوالها ومسطحاتها.

جدير بالذكر أن اللواء هشام أبوالنصر قد أعلن عن تخصيص أرقام ساخنة لاستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

