اليوم السابع
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سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح كرتونة البيض بـ145 جنيهًا

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 11:27 ص
سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح كرتونة البيض بـ145 جنيهًا سوق اليوم الواحد فى إمبابة
كتبت - مرام محمد

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طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة، كرتونة البيض بسعر 145 جنيهًا ضمن ما يوفره من سلع غذائية بأسعار مخفضة.

وواصل السوق، الذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى اليوم الجمعة عمله، إذ طرح جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بتخفيضات تصل لـ30%.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته فى إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطنى أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.

 







سوق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد في إمبابة

البيض

سعر البيض



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