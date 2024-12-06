رفع 171 حالة إشغال طريق وتحرير 68 مخالفة تعدى على الطريق بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز مدن المحافظة، والاحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، برفع ما يقرب من 171حالة إشغال طريق، وتحرير 68مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام.

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية، برفع 61إشغال طريق من عدة مناطق منها "شارع العشريني، شارع طنطا، منطقة حي السلام"، عبارة عن "تند وفروشات، كراسي، ترابيزات، أكشاك حديد، استاند عرض"وتم تحرير 28 مخالفة.

أيضا تم رفع الإشغالات العامة من نطاق حي ثالث وتحرير 28 مخالفة.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع 70 حالة إشغال طريق عبارة عن 30 حالة إشغال طريق عام، إزالة 40 لافتة إعلانية بدون ترخيص وذلك بنطاق شوارع المدينة.

أما في مركز ومدينة القنطرة شرق تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بنطاق المدينة من شوارع "التحرير، طريق المعدية".

أيضًا تم رفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، حيث تم رفع 12 حالة إشغال طريق من نطاق "شارع المعاهدة".

