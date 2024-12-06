رئيس قسم التربية الفنية بـ"نوعية الزقازيق": نصمم أعمال فنية من الزلط بأقل تكلفة

الشرقية- فتحية الديب

يسعى قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، خلال السنوات الماضية إلى تحقيق التميز وتبوأ مكانة مرموقة داخل الكلية والقدرة على تخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل، وذلك بتوفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم.

وفى حديثها لـ"اليوم السابع" أكدت الدكتورة غادة شعيب أستاذ ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، إن الكلية هذا العام استقبلت 650 طالب وطالبة كما أنه قسم جاذب للطلاب الوافدين من الدول العربية، ويضم قسم التربية الفنية العديد من الفروع الفنية المختلفة ( التصميم –الخزف –النحت –الأشعال الفنية- الأشغال الخشب – أشغال المعادن – الرسم والتصوير- النسيج - طباعة المنسوجات ) إلى جانب الدراسة النظرية وتدريس تاريخ الفنون المصرية والفن المعاصر.

وأضاف، أن قسم التربية الفنية من أهدافه أن الجامعة لا تنفصل عن المجتمع وعلاقة الجامعة بالمجتمع هي علاقة الجزء بالكل، ومن ثم فإن غاية الجامعة الحقيقيـة ومبرر وجودها هو خدمة المجتمع الذي توجد فيه ودائما نفتح أيدينا للتعاون مع الجميع في كافة المجالات بما يخدم المجتمع، سواء من خلال التنسيق الحضاري بالمحافظة حيث صممنا جداريات أسوار الجامعة وشاركنا بتجميل نفق المحافظة ونفق أبو الريش، كما قمنا بتجميل أسوار كليات الهندسة والطب والتربية و كلية تكنولوجيا وحاسبات ومعلومات.



اعمال الطلاب



اعمال من النحت



الدكتورة غادة شعيب



تمثال عن التكنولوجيا الحديثه من تصميم قسم التربية الفنية



تمثال من المعادن



جانب-من-الاعمال-الفنية



جانب-من-الاعمال-بالقسم_1



رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية



رئيس-قسم-التربية-الفنية