حملات تفتيشية على 171 منشآة غذائية وصناعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات إدارة شئون البيئة بالديوان العام للتفتيش على 171منشآة غذائية وصناعية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتنسيق مع (مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل - إدارة الحوكمة - مديرية التموين) للتفتيش على المنشأت الغذائية وصناعية وحرفية بنطاق مركزى مشتول السوق و الزقازيق وحيي أول وثان الزقازيق.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام إلى قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والعمل وإدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على (171)منشأة غذائية وصناعية مابين (سوبر ماركت - مخازن مواد غذائية - معامل البان - معامل مخلل - محلات تصنيع ملابس - ورش نجارة - متاجر بيع اكسسوارات سيارات ) بنطاق مركزي الزقازيق ومشتول السوق وحيي أول وثان الزقازيق ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير (220) محضر للمنشأت الغذائية والصناعية ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – عدم وجود سجل بيئى وموافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة –-عدم التخلص الأمن من المخلفات العادية والصلبة-) ، فضلاً عن إعدام (1997) كجم مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى (مخللات -ألبان - لحوم - جبنة -عصائر - مياه غازية- شاورما).