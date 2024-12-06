حصاد الوزارات.. الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

الصحة: فحص 1.2 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن فيروس c بطلاب المدارس

وزير الرى: مصر والشرق الأوسط أكثر مناطق العالم فى السطوع الشمسى

الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوجه بتوفير غرفة لوحدة علاج الأورام

تداول 19 سفينة بميناء دمياط وتصدير 5066 طن بضائع

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد افتتاح قمة وزراء الصحة المنعقدة برواندا

لأول مرة بالجامعات.. جامعة مصر للمعلوماتية تجرى انتخابات اتحاد طلابها إلكترونيا

وزير الرى يصل السعودية للمشاركة فى COP 16 لمكافحة التصحر

يربط بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية.. أهم المعلومات عن مونوريل شرق النيل

وزارة الصحة: الشبكة الوطنية للطوارئ توفر أسرع خدمة للمواطنين