اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 05:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:19 م
حصاد الوزارات.. الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى تابلت - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الرى

التربيه والتعليم

التعليم العالى

الصحه

البيئه

وزاره النقل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة