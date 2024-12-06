تعرف على مراحل تطوير دير السيدة العذراء فى جبل الطير بالمنيا فى 11 معلومة

شهد دير جبل الطير محافظة المنيا مراحل تطوير خلال الفترة الماضية، واليوم السابع ينشر مراحل التطوير فى عدد من المعلومات.
1- عمل مجموعة من اللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية إلى المنطقة ومجموعة من البرجولات لاستقبال الزائرين.
2- تبليط الساحة الأمامية والخلفية بالبازلت المحيطة بالدير مع تغيير شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالمنطقة.
3- رصف الوصلة من الطريق الصحراوي الشرقي القديم إلى الدير بطول 1 كم مع التشجير والإنارة من إعتمادات وزارة السياحة والآثار بمبلغ 2.5 مليون جنيه.
4- تطوير ساحة ومدخل الدير.
5- تبليط مدخل الكنيسة الأثرية من الاستراحة حتى الكنيسة الأثرية بطول 175 م بالبازلت مع عمل بردورات كأرصفة وتشجير المدخل.
6- دهان واجهات المقابر على يمين ويسار مدخل الكنيسة.
7- تشجير وأعمال اللاند سكيب الخاصة بالمثلث المتواجد بمدخل الدير من بداية الطريق الصحراوي الشرقي القديم.
8- جدارية تحكي رحلة هروب العائلة المقدسة إلى مصر.
9- إنشاء 2 بوابة (مدخل) على الطريق المؤدي للدير.
10- رفع كفاءة مبنى الاستراحة السياحية وإحاطتها بسور وأعمال لاند سكيب (أعمال إحلال وتجديد).
11- إجمالي التكلفة 5 ملايين جنيه.
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