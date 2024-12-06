تعرف على مراحل تطوير دير السيدة العذراء فى جبل الطير بالمنيا فى 11 معلومة

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد دير جبل الطير محافظة المنيا مراحل تطوير خلال الفترة الماضية، واليوم السابع ينشر مراحل التطوير فى عدد من المعلومات.



1- عمل مجموعة من اللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية إلى المنطقة ومجموعة من البرجولات لاستقبال الزائرين.

2- تبليط الساحة الأمامية والخلفية بالبازلت المحيطة بالدير مع تغيير شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالمنطقة.

3- رصف الوصلة من الطريق الصحراوي الشرقي القديم إلى الدير بطول 1 كم مع التشجير والإنارة من إعتمادات وزارة السياحة والآثار بمبلغ 2.5 مليون جنيه.

4- تطوير ساحة ومدخل الدير.

5- تبليط مدخل الكنيسة الأثرية من الاستراحة حتى الكنيسة الأثرية بطول 175 م بالبازلت مع عمل بردورات كأرصفة وتشجير المدخل.

6- دهان واجهات المقابر على يمين ويسار مدخل الكنيسة.

7- تشجير وأعمال اللاند سكيب الخاصة بالمثلث المتواجد بمدخل الدير من بداية الطريق الصحراوي الشرقي القديم.

8- جدارية تحكي رحلة هروب العائلة المقدسة إلى مصر.

9- إنشاء 2 بوابة (مدخل) على الطريق المؤدي للدير.

10- رفع كفاءة مبنى الاستراحة السياحية وإحاطتها بسور وأعمال لاند سكيب (أعمال إحلال وتجديد).

11- إجمالي التكلفة 5 ملايين جنيه.