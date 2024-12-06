تدشين حملة ترشح حنان مرسى المرشحة المصرية لنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

(أ ش أ)

نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا، فعالية كبرى للترويج لترشيح الدكتورة حنان مرسى، لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بالانتخابات المزمع عقدها على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد خلال شهر فبراير 2025.

وعبر وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى - فى كلمة مسجلة خلال الفعالية - عن ثقة القيادة المصرية الكاملة فى كفاءة المرشحة وقدرتها على الإسهام فى دفع مسار الإصلاح المؤسسى وتنفيذ الأجندة التنموية للاتحاد. استنادًا إلى مؤهلاتها المتميزة وخبراتها الواسعة فى مجالات التمويل والتنمية.

وشدد على أهمية هذا الترشيح فى دعم الاتحاد الأفريقى لتعزيز دوره الفعّال فى مواجهة التحديات التنموية المتزايدة، والدفاع عن مصالح القارة الأفريقية فى المحافل الدولية.

وأشار الوزير إلى أن المرشحة المصرية تمتلك رؤية استراتيجية وقدرة على بناء التوافق وتعزيز الإصلاح المؤسسى والشفافية داخل المفوضية، مدعومة بخبراتها السابقة فى مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وعلاقاتها الوثيقة مع الشركاء وأصحاب المصلحة.

ودعا وزير الخارجية، المشاركين إلى التفاعل الإيجابى مع المرشحة من خلال الحوار المباشر وعقد اللقاءات الثنائية، مؤكدًا ثقة ودعم الحكومة المصرية الكامل لهذا الترشيح، وحرصها على المساهمة فى تعزيز عمل الاتحاد الأفريقي.

من جانبها، استعرضت الدكتورة مرسى خبراتها الواسعة فى مجالات الاقتصاد وتمويل التنمية، وقدمت عرضًا مرئيًا شاملًا يعكس رؤيتها لمنصب نائبة رئيس المفوضية.

وتضمن العرض، الذى أُعد بعناية لضمان اتساقه مع الأولويات الأفريقية الراهنة، خطة عمل واضحة تهدف إلى بناء التوافق داخل المفوضية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي.

كما ركزت المرشحة على أهمية تمكين المرأة والشباب، ودفع الأولويات الأفريقية فى المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بتمويل التنمية وحشد الموارد. وشددت على دور الشراكات المتعددة الأطراف فى تحقيق أهداف الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، بما يسهم فى تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الأفريقي.

وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقى، ومفوضية الاتحاد، ومراكز الفكر والأبحاث الأفريقية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من الإعلام الأفريقي.

كما جرى تقديم عرض شامل حول المرشحة المصرية لمنصب نائبة رئيس المفوضية، حيث تم تسليط الضوء على خبراتها الواسعة فى المجالات الاقتصادية والتنموية، ودورها فى حشد الموارد ودعم أولويات أجندة الاتحاد الأفريقى 2063 على الصعيدين الإقليمى والدولي.

كما شهدت الفعالية حوارًا مفتوحًا مع المرشحة المصرية، حيث استعرضت رؤيتها لتعزيز عمل المفوضية وتحقيق التوافق المؤسسى وتسريع وتيرة الإصلاح.

وأكدت أهمية تمكين المرأة والشباب، وحشد الشراكات الدولية لدعم أولويات القارة.

واختُتمت الفعالية بتفاعل واسع من السفراء والدبلوماسيين الحاضرين، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا برؤية المرشحة وأولوياتها للعمل داخل المفوضية.