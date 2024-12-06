تحرير 59 محضرا تموينيا للتلاعب فى الأوزان وعدم الالتزام بالاشتراطات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه في إطار المتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز .

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية بزاوية بمم وصفط جدام وكمشيش ، حيث أسفرت عن تحرير عدد 59 محضر مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية وإعطاء بونات صرف وإعلان واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق .



