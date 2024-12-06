اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تاس: السفارة الروسية فى سوريا تحث رعاياها على مغادرة البلاد

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:40 م
تاس: السفارة الروسية فى سوريا تحث رعاياها على مغادرة البلاد الجيش السورى
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وكالة تاس الروسية أن السفارة الروسية فى سوريا حثت رعاياها على مغادرة البلاد بسبب التطورات الخطيرة على الأراضى السورية.

من  ناحية أخرى، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن التطورات الأخيرة في سوريا قد تدفع ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى النزوح.


وقال مدير تنسيق الطوارئ والتحليل الاستراتيجي والدبلوماسية الإنسانية ببرنامج الأغذية العالمي، سامر عبد الجابر، إن أعمال العنف شردت بالفعل 280 ألف شخص منذ اندلاعها في أواخر شهر نوفمبر الماضي، محذرا من أنه في حال استمرار تطور الوضع بنفس الوتيرة، فإنه من المتوقع نزوح نحو 1.5 مليون شخص.


يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع .. ويقدم البرنامج كل عام مساعدات غذائية إلى أكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 80 دولة.







سوريا

بشار الاسد

اخبار سوريا

بشار الأسد

سوريا الان

اخبار سوريا اليوم

مدينه حلب السوريه

سوريا اليوم

حلب

سوريا حلب

ماذا يحدث في سوريا اليوم

احداث سوريا اليوم

ماذا يحدث في سوريا

الحرب في سوريا

روسيا

هجمات الفصائل المسلحة

الجيش السورى

الجيس الروسي

روسيا وسوريا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة