الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمال رفع 7464 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7464 طن خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 5ديسمبر الجارى.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم رفع مخلفات وقمامة على مدار الأسبوع الماضي بلغت 1950 طن.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي 1035طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

بينما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 860 طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع 953 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 620 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 891 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 715 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع 440 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي، من المركز وتوابعه.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بصيانة وإنارة أعمدة الكهرباء والإنارة العمومية بالقرى والعزب التابعة لها بإجمالي 40كشاف صوديوم وليد.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان بتركيب 18كشاف، وإصلاح وصيانة 45 كشاف بالطريق الدائري، وتم شد سلك لمسافة 100 متر وصيانة 4 لوحات إنارة وتم رفع كفاءة الإنارة بشوارع (شبين الكوم، جمعية البراهمة، المنصورة، حارة السيدة زينب، المشتل، الجمعة، الصالحية، 208) بمناطق (حي السلام - الشهداء - البلابسة).

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بصيانة شبكة إنارة شارع القماش وشبكة إنارة المنطقة العاشرة حرفي وشبكة إنارة شارع بنها وشارع الفروسية.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 152 كشاف إنارة عامة وتركيب 4 كشافات إنارة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، المقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال.

أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 28كشاف بشارع أبورشيد، منطقة المزاينة، قرية أبوطفيلة، طريق الملاعبة، وتم تغير لوحة محول على خليل بقرية الشهيد خيري، واستكمال حملات المتابعة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة بنطاق المدينة؛ حفاظًا على حياة المواطنين.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء، وبلغت 105 كشاف بالمدينة والقرى التابعة لها.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم صيانة 64كشاف إنارة وتركيب 18 لمبة موفرة بالمدينة والقرى.

