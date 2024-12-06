اليوم السابع
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الفنان حسين فهمى فى ضيافة محافظ الإسماعيلية

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:35 م
الفنان حسين فهمى فى ضيافة محافظ الإسماعيلية جانب من اللقاء
الإسماعيلية -صبرى غانم

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استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، الفنان القدير حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وذلك فى مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

ورحَّب محافظ الإسماعيلية بالفنان القدير حسين فهمى مهنئًا بحصوله على جائزة جولدن جلوب، حيث تأتى هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابى والقيم الفنية التى يتركها المبدعون العرب فى المشهد السينمائى العالمى، مشيرًا إلى أنه من أشد المعجبين به وبأعماله التى أثرت الحياة الفنية وكانت شاهدًا على العديد من الأحداث؛ فهو يجمع بين الموهبة الفذة والخبرة الواسعة، بدأ مشواره الفنى فى الستينات، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أهم نجوم السينما المصرية والعربية.

كما أعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بلقاءاته المتجددة مع الدكتور عبد المنعم عمارة وتعاونه الدائم لإثراء محافظة الإسماعيلية بالأفكار والطموحات، مؤكدًا أنه يقدر تمامًا عشقه للإسماعيلية وتقديمه الكثير من الأفكار حتى تستعيد الإسماعيلية عصرها الذهبي.

تأتى زيارة الفنان القدير حسين فهمى للإسماعيلية فى إطار الدعوة التى قدمتها جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية، حيث تقام غدًا ندوة موسعة للفنان حسين فهمى تحت عنوان "مستقبل السينما فى مصر" وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.







الاسماعلية

محافظة الاسماعيلية

الفنان حسين فهمى

الدكتور عبدالمنعم عمارة




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