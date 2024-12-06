اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسي: يسعدنى لقاء السيدة الجليلة خلال زيارتى لسلطنة عمان.. فيديو

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 07:09 م
السيدة انتصار السيسي: يسعدنى لقاء السيدة الجليلة خلال زيارتى لسلطنة عمان.. فيديو السيدة انتصار السيسي
كتب محمد الجالى - مسقط محمد سعد

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التقت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدى، حرم السلطان هيثم بن طارق.

وكتبت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ": "بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدى، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأضافت السيدة انتصار السيسى: "يسعدنى أن التقى بالسيدة الجليلة خلال زيارتى لسلطنة عمان الشقيقة، واتطلع لهذه الزيارة التى تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان".

 







السيدة انتصار السيسى

السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي

سلطنة عمان




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