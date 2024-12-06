السيدة انتصار السيسي: يسعدنى لقاء السيدة الجليلة خلال زيارتى لسلطنة عمان.. فيديو

كتب محمد الجالى - مسقط محمد سعد

التقت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدى، حرم السلطان هيثم بن طارق.

وكتبت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ": "بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدى، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأضافت السيدة انتصار السيسى: "يسعدنى أن التقى بالسيدة الجليلة خلال زيارتى لسلطنة عمان الشقيقة، واتطلع لهذه الزيارة التى تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان".