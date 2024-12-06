السبت.. انقطاع التيار الكهربائى عن قرية الجميزة بالغربية لأعمال الصيانة

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم السبت عن قرية الجميزة التابعة لمركز ومدينة السنطة محافظة الغربية، وذلك لإجراء الصيانة المبرمجة طبقا للجدول الدوري.

وأضافت الشركة، أنه سيتم قطع التيار من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية ظهرا وتم التنسيق مع مسئولي التنفيذ للتنسيق والفصل والتنبيه علي مسئولي المنخفض في المقرات لعمل الصيانة أيضا علي المحولات وشبكة الإنخفاض، وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والوحدات الصحية والمنشآت الواقعة في نطاق الفصل بتوفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.