الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يصل مأدبة عشاء يقيمها ملك الدنمارك على شرف زيارته التاريخية.. فيديو الجمعة، 06 ديسمبر 2024 08:35 م الرئيس السيسى كتب الأمير نصرى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها بوصول الرئيس السيسى لحضور مأدبة العشاء التى يقيمها ملك الدنمارك بمناسبة زيارته التاريخية إلى كوبنهاجن. ويقيمم ملك الدنمارك مأدبة عشاء على شرف الرئيس السيسى بمناسبة زيارته التاريخية. إكسترا نيوز الرئيس السيس مأدبة العشاء ملك الدنمارك كوبنهاجن مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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