اليوم السابع
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الرئيس السيسي: تبنينا خطة اقتصادية جريئة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 03:26 م
الرئيس السيسي: تبنينا خطة اقتصادية جريئة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية كان لها تداعيات أثرت على مصر مثل الكثير من دول العالم، وهو الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى تبني خطة اقتصادية جريئة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصري الدنماركي، أنه بناء على ذلك نجح الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الصعبة وهذا الامر انعكس بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية المصرية وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
 







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