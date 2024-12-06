اليوم السابع
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الرئيس السيسى يعبر عن خالص الشكر على الاستقبال الرفيع والضيافة المميزة بالدنمارك

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 11:17 م
الرئيس السيسى يعبر عن خالص الشكر على الاستقبال الرفيع والضيافة المميزة بالدنمارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى زيارة الى الدنمارك
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وعبر الرئيس السيسى، عن خالص الشكر والعرفان، على الاستقبال الرفيع والضيافة المميزة، منذ لحظة وصوله إلى مملكة الدنمارك الصديقة، فى أول زيارة لرئيس مصرى إلى هذا البلد العريق.

وأضاف الرئيس السيسى: "كما أغتنم هذه الفرصة، لأقدم أطيب التمنيات لجلالة الملكة مارجريت الثانية، بدوام الصحة والسلامة.. وأتمنى لكم جميعاً، عيد ميلاد مجيد.. وللعالم بأسرة، عاماً جديداً سعيداً".

 

 

 







السيسي

الرئيس السيسي

ملك الدنمارك

زيارات الرئيس الخارجية

زيارة السيسى للدنمارك




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