الإنقاذ النهري بالدقهلية يكثف البحث عن شاب سقط غريقا داخل بحيرة المنزلة

الدقهلية شريف الديب

تكثف قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية بالدقهلية، من عمليات البحث عن شاب سقط غريقا داخل بحيرة المنزلة بعد سقوطه داخل المياه غرقا.

وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع شاب داخل مياه بحيرة المنزلة غرقا أثناء تجرية اصلاح ماتور لمركب صغير داخل البحيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين غرق شاب يدعي هاني محمد فرج 16 سنة، داخل منطقة المجاير بمدينة المطرية، وعلى الفور تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري وجاري البحث عن الشاب، وتكثف الأجهزة عملها لمحاولة انتشال الحثمان، وجاري تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة