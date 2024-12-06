الإسراف والبخل.. أسباب التفكك الأسرى بقوافل الواعظات بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، عددا من الفعاليات، منها قافلة دعوية كبرى للواعظات من مسجد الفتح بمديرية أوقاف كفر الشيخ بحضور الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، وقد قامت القافلة بعقد مقرأة للواعظات، ومجلس للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد تحدثوا جميعًا عقب صلاة الجمعة حول موضوع: من أسباب التفكك الأسري: إسراف الزوجة وبخل الزوج.

جاء ذلك فى إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص، وضمن جهودها فى نشر الفكر الوسطى والتصدى لكافة مظاهر التراجع القيمى والأخلاقى فى المجتمع تحت إشراف الدكتور أسامه السيد الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفرالشيخ، والشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ.

وكانت قافلة الواعظات موزعة على عدد من المساجد، مسجد الفتح، الواعظة نسرين السيد مصطفى، والواعظة غادة عبد الغنى أبو النجا، ومسجد الخياط كفر الشيخ، الواعظة ماجدة فرج قاسم، والواعظة أميرة محمد عطية، والمسجد الكبير بأبو طبل، الواعظة دعاء زكى مرسى مرسى، والواعظة الزهراء أحمد كامل، ومسجد الإيمان الكبير بالمدينة التجارى، الواعظة نعمة إبراهيم الشيشينى، والواعظة فاطمة السعيد إبراهيم الشرقاوى، ومسجد الرحمة، الواعظة سارة إسماعيل إبراهيم الخليل، والواعظة آلاء صبحى محمود جاد، سائلين الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

وأكد الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف، كما نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، القافلة الدعوية الكبرى من المسجد " الكبير بالشباسية" والتابع لإدارة أوقاف دسوق بحرى، وتناولوا موضوع: " لغة القرآن والحفاظ على الهوية "، لتوعية جمهور المسجد بالاهتمام البالغ باللغة العربية وتنشئة الأجيال على إتقانها، ولفت نظر الجمهور إلى أن إتقان اللغة العربية هو الذى يحصِّن من الإرهاب ويفتح الفهم لخزائن أنوار القرآن الكريم ومعانيه الجليلة.

وأضاف الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، اختيار هذا الموضوع يأتى متزامنًا مع انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، التى ستبدأ غدًا السبت، تأكيدًا لدور اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم وركيزة أساسية فى الحفاظ على الهوية الإسلامية.

وقد وزعت القافلة الدعوية الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، المسجد الكبير بالشباسية، والدكتور عبدالقادر عبدالله سليم، مدير الدعوة، مسجد الرحمة بالشباسية، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير الإدارات، بالمسجد الغربى بالشباسية، والشيخ/ حمدى فوزى جعفر، مدير الإدارة، بمسجد النور الشباسية، والشيخ أحمد طلال حافظ رمضان، إمام وخطيب، بمسجد النور المستشفى، والشيخ محمد طلال حافظ رمضان،إمام وخطيب، بمسجد النور المؤسسة، والشيخ رائف السعيد محمد ابو حليمه، إمام وخطيب، بمسجد الرحمن بأبو زيادة، والشيخ رضا محمد على بشتيكه إمام وخطيب، بمسجد أبو هبرة بأبو زيادة، والشيخ إبراهيم اسماعيل محمد اسماعيل، إمام وخطيب، بالمسجد الكبير بأبو زيادة، والشيخ محمد عبد ربه محمد سيد أحمد إمام وخطيب، بمسجد مفتاح.

وأكد الشيخ معين يونس، وكيل الوزارة قامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة، منها عقد لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بالشباسية، وعقد مقرأة القرآن الكريم للسادة الائمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد محاضرة عن دور الأسرة فى التنشئة الاجتماعية السليمة، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأضاف يونس، أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

الواعظات بكفر الشيخ