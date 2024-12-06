الأردن يُشيد بدور اتحاد جمعيات الصليب الأحمر فى توفير المساعدات الإنسانية

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أكد الأردن، أهمية دور الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في توفير المساعدات الإنسانية المختلفة للمحتاجين في أوقات الكوارث والأزمات والحروب.



جاء ذلك خلال لقاء أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة، الخميس، مع الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، بحضور رئيس الهلال الأحمر الأردني د. محمد مطلق الحديد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين المملكة والاتحاد.



وأشاد القطارنة بمستوى التعاون بين المملكة والاتحاد وخصوصاً في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.



وبدوره، ثمّن تشاباغين جهود المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني في إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الممر الإنساني البري والجسر الجوي الأردني، مثنياً على دور الأردن في تعزيز الاحترام العالمي للقانون الدولي الإنساني.