إقبال سياحى كبير على معابد الكرنك خلال الموسم الشتوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" حالة الإقبال السياحية الكبيرة مع نسمات الموسم السياحى الشتوى في معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، حيث تشهد المعالم الأثرية توافد كبير للسياح من الجنسيات الأوروبية مثل الألمان والفرنسيين والإسبان وزيادة كبيرة في أعداد السياح من دول جنوب شرق آسيا.

وفى هذا الصدد كشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مدينة الأقصر تعتبر الوجهة الأولى للسياحة الثقافية في مصر والمشتي السياحي الرئيسي، حيث تشهد حالة من الإرتفاع الكبير في نسب الإشغال الفندقي خلال الموسم الشتوي الحالى.

وتشير التقارير في بداية الموسم الشتوى إلى أن نسب الإشغال في الفنادق العائمة والثابتة تتجاوز 85%، مدفوعة بتوافد السياح من الجنسيات الأوروبية والآسيوية، حيث أن النجاح الكبير الذي تحققه السياحة الثقافية في الأقصر نتيجة تضافر كافة الجهود على مدار الفترة الماضية، ولاتزال الأقصر تحتاج لسلسة من الأنماط السياحية الجديدة للترفيه عن الأجانب.

ويضيف الخبير السياحى محمد عثمان، إن العاملين بالقطاع السياحى تجهزوا بكل جدية لهذا الموسم السياحى الشتوى، وجابوا كافة أنحاء العالم للترويج لمصر والأقصر وأسوان ودفء الشتاء داخلها بكل قوة خلال الشهور الماضية، حيث جاءت النتائج مميزة حتى الآن مع الانتعاشة الحالية بمعابد الأقصر ومعابد الكرنك وسط مدينة الأقصر.

وقال صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، تتوافد الأفواج السياحة على مدينة الأقصر ضمن رحلات اليوم الواحد من المدينة السياحية القريبة من الأقصر لتحدث إنتعاشة كبيرة في الكرنك، حيث يتوافد الأجانب من مختلف جنسيات العالم بصورة كبيرة مع دخول الموسم السياحي الشتوى.

واضاف، أن مجموعة معابد الكرنك عبارة عن 11 معبداً على مساحة 247 فدان تجذب الأفواج الكبيرة القادمة من مختلف دول العالم على محافظة الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، والتي تستمتع بمعرفة التاريخ المصرى القديم وحضاراته المختلفة.

استمتاع السياح بلفات الجعران المقدس بالكرنك



استمتاع السياح بين أعمدة معابد الكرنك بالأقصر



استمتاع السياح بين أعمدة معابد الكرنك



إقبال سياحى كبير على معابد الكرنك



الإقبال السياحى المميز فى معابد الكرنك بالأقصر



التوافد الكبير من سياح العالم فى معابد الكرنك



توافد الأفواج السياحية فى معابد الكرنك



توافد مميز من الأفواج السياحية فى معابد الكرنك



جانب من استمتاع السياح بين أعمدة معابد الكرنك