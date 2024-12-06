إعلام عبرى: وزير المالية بدولة الاحتلال يخطط لضم الضفة الغربية

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يريد إلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتي تعتبر غطاء للحكم العسكري.

وقال سموتريتش، حسبما نقلت يديعوت أحرنوت، "آمل أن تكون لدينا فرصة كبيرة، جنبا إلى جنب مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة"، لإلغاء الادارة المدنية في الضفة الغربية والتي تشمل أيضا قطاع غزة.

وقالت الصحيفة أن حديث سموتريتش جاء في محادثة مع رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم وكبار المسؤولين فيها.

وقال سموتريتش إنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكد: "نحن نأخذ ذلك على محمل الجد".

كما أشار إلى أنه تباحث مع السفير الاسرائيلي في واشنطن يحئيل ليتر وقال: "إنهم يحاولون إنشاء عملية حقيقية هنا. هناك الكثير من العمل هنا بهذا الخصوص،.. هذه هي رؤية نهاية الزمان، ويمكننا تحقيقها".

وتقول صحيفة "يديعوت احرنوت" إن آثارا قانونية ودولية واسعة الرقعة تترتب عن إلغاء الادارة المدنية. فقبل تنفيذها، سيتعين على إسرائيل الإجابة على الأسئلة الرئيسية، بينها ما إذا كانت هذه الخطوة قانونية بموجب القانون الدولي، وما هو موقف إسرائيل تجاه القطاع بعد إغلاق الإدارة المدنية.