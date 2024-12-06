أخبار × 24 ساعة.. إعلان عزبة الصفيح وحكر توكل بالجيزة كمناطق إعادة تخطيط

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن: الدولة المصرية لعبت دورًا إنسانيا تجاة أزمتى السودان وغزة

تعديل أسعار الإنترنت الجديدة لتبدأ من 239 جنيها

أسعار كروت الفكة بعد التعديل.. فئة الـ 10 أصبح بـ13 جنيها ويمنح رصيدا بـ 9.1

متحدث الزراعة: قروض ميسرة لمزارع الدواجن لعدم توقف الإنتاج خلال الشتاء

وزارة التعليم: تقييمات الطلاب مستمرة وامتحانات الترم الأول 11 يناير المقبل

وزارة التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل وظائف قيادية بالمحليات

وزير السياحة والآثار يلتقي بالمُلحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج

وزير الصحة: البنية التحتية القوية العمود الفقرى لنظام رعاية صحية قوى

وزير الأوقاف يجتمع بمدير مديرية أوقاف البحر الأحمر لمتابعة الانضباط