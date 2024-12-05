25 شهيدا ومصابون في قصف الاحتلال لعدة منازل بحي الشيخ رضوان شمال غزة

إبراهيم حسان

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، بارتقاء 25 شهيدا وسقوط مصابين في قصف الاحتلال لعدة منازل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "يجب العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وندعو كل الدول للضغط لوقف إطلاق النار والإبادة الجماعية في غزة".

أضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "يجب العمل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، لأن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستهدف أونروا لمنعها من القيام بدورها".

وأشار، إلى هجمات إسرائيل تستهدف الأمم المتحدة ومؤسساتها بغزة، وقال: "الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة غير مسبوقة، ولا مكان آمن في غزة في بلد أصبح أخطر مكان في العالم، غير أن جيش الاحتلال يواصل الإبادة والتجويع الجماعي في غزة، ويقوم بعملية تطهير عرقي في بيت لاهيا ومناطق عدة بغزة".