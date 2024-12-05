‫ وزير الرى: 94% نسبة حسم الشكاوى من يناير 2021 حتى نوفمبر 2024

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وأوضح سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بـ وزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة (1334) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر نوفمبر 2024 ، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 بلغت (94.97 ٪) .

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الصرف المختصة بمحافظة القليوبية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر الأهالى من انسداد مصرف سندوة الذى يصب على مصرف شبين القناطر ، حيث تلاحظ بالمعاينة على الطبيعة من خلال الإدارة العامة لصرف القليوبية ارتفاع منسوب المياه بمصرف شبين القناطر نتيجة القاء بعض الاهالي للمخلفات بالمصرف مما أدي لإرتفاع المياه في مصرف سندوه ، وتم تطهير المصرف وخفض منسوب المياه فى كلا المصرفين .

وفي محافظة الجيزة تم التوجيه لأجهزة الرى المختصة بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من انقطاع مياه الرى، وذلك بسبب قيام بعض الأهالي برمي مخلفات بفرع ٢ بركات الآخذ من ترعه بركات، حيث تم تطهير الفرع وحسم الشكوي.

وفي محافظة الشرقية تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظه لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بالتضرر من تراكم المخلفات أمام الصاولة بترعة السماعنة الجديدة ، حيث تم تنظيف الصاولة ومتابعة تنظيفها دورياً .

وفي محافظة المنوفية تم التوجيه لأجهزه الرى بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بالتضرر من تراكم المخلفات بترعة غمرين بقرية دبركة ، وعلى الفور تم رفع كافة المخلفات وحسم الشكوي .



