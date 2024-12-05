اليوم السابع
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وفاة رجل أثناء صلاته المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز في بني سويف

الخميس، 05 ديسمبر 2024 08:32 م
وفاة رجل أثناء صلاته المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز في بني سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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توفى رجل في ال 62 عام من عمره، مساء اليوم أثناء سجوده فى صلاة المغرب بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف.

وشهد مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، وفاة رجل أثناء سجوده في الركعة الأولى من الصلاة، حيث توفى فى الحال وحاول  الموجودين فى المسجد إنقاذه إلا أنه فارق الحياة أثناء   سجوده فى صلاة المغرب .

وحضر رجل فى ال 62 عام من عمره يدعى حمدى إلى مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف  لأداء صلاة المغرب والمشاركة في مناسبة عقد قران أحد أهالي المنطقة، إلا أنه توفى ، أثناء سجوده في الركعة الأولى من الصلاة.

 







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وفاة رجل أثناء السجود فى الصلاة ببنى سويف

مسجد عمر بن عبدالعزيز




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