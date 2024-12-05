هيئة ضمان جودة التعليم: معايير الجودة تعتمد على تقييم مخرجات التعلم

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور علاء عشماوي "رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن معايير الجودة والاعتماد أصبحت الآن تعتمد على معايير جديدة قائمة على تقييم مخرجات التعلم والمهارات الذهنية والعلمية للطلاب وليس كما كان يحدث من قبل من تستيف أوراق من قبل بعض المؤسسات التعليمية للحصول على الجودة والاعتماد، موضحا أن معايير الجودة أصبحت تواكب التطور الذى يحدث فى التعليم من مناهج وتدريس وما يحدث على أرض الواقع ومؤشرات الأداء لمؤسسات التعليم.

وأضاف رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، إنه خلال العام الحالي سيتم اعتماد مؤسسات تدريبية، من قبل هيئة ضمان الجودة والاعتماد، موضحا أن ممثلين من بعض الوزارات والهيئات طرحوا برامج تدريبية ووضعوا معايير لاعتماد المؤسسات التدريبية بالتعاون مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وأوضح عشماوى، أنه تم تفعيل منصة الإطار الوطنى للمؤهلات وتم ادراج مؤهلات سواء فنى أو جامعى وسيتم إدراج كافة المؤهلات.