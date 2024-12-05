نقيب النيابات والمحاكم: 20 جنيها قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة

كتبت آية دعبس

قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن أهم موارد النقابة هى اشتراكات الأعضاء، مشيرا إلى أنه تولى رئاسة النقابة منذ مارس 2024 وكان حجم متآخرات لدى اللجان النقابية مبالغ تتجاوز الـ4 ملايين جنيه، وبناءا على تحصيل النقابة لجزء من تلك المتأخرات بدأت النقابة خلال الفترة الحالية تقدم خدمات للنقابة.

وأضاف عبد الباقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": وتقدر أعداد الأعضاء بـ70 ألف عضو وقيمة الاشتراك بـ20 جنيها، تحصل النقابة العامة جنيهان و20 قرشا فقط شهريا، لكن النقابة حاليا تحاول التوسع في مواردها فقد تمكنا خلال الفترة الماضية توفير وحدات إسكان للأعضاء، ووفرت للنقابة موارد تجاوزت الـ8 ملايين جنيه تم ربطهم في البنوك بفوائد بنسبة 22%.

وتابع: "النقابة حديثة العهد أنشأت في 2014، وبالتالي مازالت مواردنا محدودة، لذا فالنقابة بالتزامن مع طرح قانون المنظمات النقابية لإجراء تعديلات عليه، فور الإنتهاء من قانون العمل الجديد، سنقدم مقترحا ليتم إدراجه ضمن التعديلات، بحيث يتم السماح للنقابات العمالية بإستصدار دمغات لزيادة مواردها للتوسع في خدمات أعضائها، ونأمل أن يلقى الأمر قبولا لدى الجهات المعنية لتنمية موارد النقابات".