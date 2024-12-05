نائب وزير الخارجية ووزير الدولة الإسبانى للشئون الخارجية يشيدان بتطور علاقات البلدين

(أ ش أ)

أشاد السفير أبو بكر حفنى محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ودييجو مارتينيز وزير الدولة الإسبانى للشئون الخارجية والدولية بالتطور الكبير فى حجم ومستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق القائم بينهما فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد نائب وزير الخارجية على عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع فى سوريا، ولبنان، والسودان.

وتناول اللقاء استثمارات الشركات الإسبانية فى مصر، والموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين، لاسيما في مجال النقل خاصة التعاون مع الشركات الإسبانية لإعادة تأهيل قطارات مترو الانفاق والسكك الحديدية.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، حيث شدد نائب وزير الخارجية على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون عوائق، وضرورة التوصل إلي وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار.