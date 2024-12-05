نائبة محافظ الوادى الجديد تدشن مبادرة "الباحث الصغير" لدعم التفكير العلمى

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

دشنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مبادرة "الباحث الصغير" الجاري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك بمقر مركز الخارجة، بحضور جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس محمد كامل مسؤول مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، والمهندس حسام المعين رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بمحافظة أسيوط.

وأوضحت نائب المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على نشر ثقافة البحث العلمي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، وأكّدت خلال كلمتها على ضرورة استفادة الطلاب من المبادرة، وتعلم مبادئ وطرق التفكير العلمي المنظم.

ووجهت نائب المحافظ الطلاب لرصد المشكلات والتحديات التي تواجههم داخل المدارس أو داخل المحافظة بشكل عام، ومحاولة دراستها بشكل علمي وتقديم حلول لها، مؤكدةً أنه سيتم اختيار أفضل 10 مشروعات من إنتاج الطلاب المشاركين بالمبادرة لتكريمهم، وبحث آليات تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع.



