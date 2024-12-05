مقتل مصور وكالة الأنباء الألمانية فى سوريا قرب مدينة حماة

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، بمقتل مصورها الصحفي أنس الخربوطلى بالقرب من مدينة حماة السورية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "قتل أنس الخربوطلي البالغ من العمر 32 عاما في غارة جوية، حيث كان يعمل مع الوكالة منذ عام 2017 في مناطق النزاع".

وأعلن مصدر عسكري سوري اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري، والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي، مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم جنسيات أجنبية.

يذكر أن مسلحين بقيادة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية شنوا هجوما على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين.

بدوره، أعلن الجيش السوري في وقت سابق تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد. وأقام خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة لإيقاف تقدم المسلحين.