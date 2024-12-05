مفتي الجمهورية يتقدَّم بالعزاء إلى وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية في وفاة زوجته

كتب لؤى على

تقدَّم الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، في وفاة زوجته الأميرة جواهر بنت سعد بن عبد العزيز بن تركي، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يُنزلها منازل الأبرار ويسكنها الفردوس الأعلى، وأن يُلهم أهلَها وذويها الصبر والسلوان.

وقال المفتي في بيان له: تَلقَّيْنَا ببالغِ الحُزن والأسى نبأَ وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- زوجة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

وإننا إذ نعبر عن خالص تعازينا له ولأسرة الفقيدة الكريمة ولأشقائنا في المملكة العربية السعودية، نسأل الله العليَّ القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.