مدينة الزينية تزرع أشجار الزينة بمدينة الشمس استجابة لمطالب المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للمنطقة المحيطة بمساكن مدينة الشمس بالمدامود بحرى وذلك استعدادا لزراعتها بأشجار الزينة استجابة لمطالب المواطنين من سكان مدينة الشمس، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو رفع كفاءة منظومة النظافة وتوسعة وتمهيد الطرق.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم رفع حوالى 170 طنا تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة من مدخل الزينية بحرى حتى حدود قرية الصعايدة و أيضا بقرى العشى والمدامود بحرى والمدامود قبلى، مضيفًا أنه تمت أعمال تسوية وتمهيد مدخل طريق الجزيرة بقرية الزينية بحرى بداية من نجع الإدريسى حتى نهاية حدود الزينية بحرى، وذلك فى إطار أعمال حملات النظافة على مستوى مدينة الزينية.

وفى سياق متصل، تابع رئيس المركز الانتهاء من أعمال تركيب كشافات الإنارة بالطريق السريع مصر - أسوان الزراعى، كما تم تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدخل قرية الزينية بحرى ومدخل قرية الصعايدة من الناحية الغربية للقرية وتحديدًا بمنطقة الجزيرة وذلك لسهولة الرؤية وتجنبا لوقوع حوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة من مخاطر الحوادث.

فيما تابع أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أعمال تسوية وتمهيد وتوسعة طريق الجزيرة بداية من كوبرى سباق حتى بداية نجع الإدريسى بقرية الزينية بحرى، وأسفرت كافة أعمال حملات النظافة عن تسوية وتمهيد مدخل نجع كوبرى العطيات المؤدى إلى مدخل وحدة أبو طربوش الصحية من الناحية الغربية ومدخل القرية من الناحية الغربية ومدخل نجوع المدامود بقرية المدامود قبلى، موضحًا أنه تم رفع حوالى 112 طنا تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة والقمامة بمدينة الزينية وقرى الزينية بحرى والعشى والصعايدة، مشيرًا إلى أنه تم استكمال تركيب كشافات بالطريق السريع مصر -أسوان الزراعى وذلك لوضوح الرؤية الليلية.

رفع 170 طن قمامة وتراكمات فى مدينة الشمس بالأقصر



زراعة أشجار الزينة بمدينة الشمس استجابة لمطالب المواطنين