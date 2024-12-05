محافظ السويس يؤكد أهمية نشر الوعى لدى المواطنين للحفاظ على الأماكن العامة

السويس-صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم الاجتماع الأسبوعى لرؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات والقيادات التنفيذية بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان العام محافظة السويس بحضور الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.



وخلال اللقاء تم مناقشة ومتابعة عدد من الموضوعات بالخدمات العامة والمرافق وسير العمل داخل المديريات والأحياء والتفاعل مع المواطنين وتحسين الأداء بالمصالح الحكومية.



وفى اللقاء أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أى أعمال مطلوب إنجازها فى المواعيد المحددة لها وتنفيذها بشكل جيد ومتقن، مؤكدا على احترام قواعد وقوانين العمل والالتزام بجميع القرارات التى يتم اتخاذها وتنفيذها والعمل على نجاحها للإرتقاء بمنظومة العمل.



وفى الاجتماع أكد المحافظ على جميع المصالح الحكومية التأكيد على المواطنين بأهمية الإلتزام بسداد المتأخرات المالية المستحقة للدولة، مشيرا إلى أنه سيتم وقف التعامل بالمصالح الحكومية مع المواطن فى حالة عدم سداد مستحقات الدولة.



وكلف المحافظ العقيد محمد خيرى مدير مشروع الأسواق بالتنسيق مع العقيد شريف عوض مدير شرطة المرافق لوضع نقطة ثابتة لشرطة المرافق بالأسواق للعمل على المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق.



كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالمرور من خلال تشكيل لجان مرور للمتابعة المستمرة بجميع انحاء الحى للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال رفع كفاءة للشوارع والميادين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمينها والحفاظ عليها والتأكد من سير الأمور بطريقة صحيحة تحافظ على المظهر الحضارى والجمالى للشوارع مع التأكيد على أهمية نشر الوعى لدى المواطنين لتنفيذ ذلك، مؤكدا على تكثيف العمل للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضارى بجميع الأحياء.



كما قدم اللواء عارف البركاوى رئيس حى الأربعين عرضا عن أعمال رفع كفاءة شارع ماهر من خلال أعمال رفع الإشغالات والعوائق والمخالفات وصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح ومراجعة الأنارة العامة وكنس وتجريد الأتربة ورفع كافة التراكمات وتقليم الأشجار وإزالة وقص الحشانش على جانبى الشارع ودهانات البلدورات.



كما قدم الدكتورعلاء حراز رئيس حى الجناين تقرير عن صيانة بعض الماكينات والمعدات المهملة بالحى وإعادة استخدامها والاستفادة منها.



وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض معدلات الأداء الأسبوعى عن تقنين أراضى الدولة وملفات التصالح فى البناء والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضى الدولة.



كما تم عرض معدل الأداء الأسبوعى للأحياء الخمسة فى النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية.



وفى نهاية اللقاء طالب المحافظ الجميع باتقان وحب العمل وإنجاز العمل بالدقة المطلوبة وأداء الخدمة وفقًا للقواعد والأصول والإجراءات واحترام حقوق ومصالح جميع المواطنين.