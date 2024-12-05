محافظ الإسماعيلية يناقش إقامة موقف سيارات حضارى فى سوق السلام لخدمة السكان

الإسماعيلية-صبرى غانم

ناقش اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، التصور الكامل لتطوير ورفع كفاءة ميدان السلام، وتطوير كافة المساحات المحيطة بسوق السلام النموذجي، وإقامة موقف سيارات حضاري لخدمة سكان المنطقة، والذي أعدته إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، بعد رفع الميدان مساحيًّا.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد تفقَّد سوق السلام النموذجي بمنطقة حي السلام نطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، يوم 19 نوفمبر الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة السوق، تمهيدًا لبدء تشغيله وتسكين الباعة داخله، في إطار مجهودات المحافظة لتطوير الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للباعة والقضاء على العشوائيات والتعديات على الطرق العامة.

وخلال الجولة وجَّه محافظ الإسماعيلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير بالسوق، لبدء تشغيل السوق لخدمة المواطنين بمنطقة حي السلام، وحفاظًا على حق المواطنين في إقامة أسواق حضارية منظمة تليق بالمواطن الإسماعيلي.

مؤكدًا على أهمية التعاقد مع شركة نظافة عامة للعمل داخل السوق، بجانب شركة حراسة للحفاظ على السوق وممتلكات المواطنين، بجانب سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير ورفع كفاءة دورة المياه الخاصة بالسوق.

موجهًا إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، برفع الميدان مساحيًّا، ووضع تصور كامل لتطويره ورفع كفاءته، وتطوير كافة المساحات المحيطة بسوق السلام النموذجي، وإقامة موقف سيارات حضاري لخدمة سكان المنطقة.