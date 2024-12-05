محافظ الأقصر يبحث مع مساعد وزير التنمية المحلية خطة لتنمية الموارد الذاتية

الأقصر – أحمد مرعى

ألتقى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مع الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والمشرف على مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية لمحافظة الأقصر، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، والدكتورة نورهان النواوى أخصائى برنامج تنمية الصعيد بالوزارة، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والمهندسة هناء العربى ممثل مشروع الدعم الفنى بمحافظة الأقصر.

و تناول اللقاء المشروعات والبرامج الجارى تنفيذها من خلال مشروع الدعم الفنى لمحافظة الأقصر ومنها تنفيذ سوق الحبيل بمدينة البياضية، ودعم المحافظة بالبرامج والأجهزة لنظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمى، وخطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية، كما تم خلال اللقاء عرض التعاون الجارى بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى ومحافظة الأقصر فيما يخص تطبيق مبادرة المدن المستدامة فى مدينة الأقصر من خلال الدعم الفنى المقدم من البنك الدولي.

فيما حذر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مسؤولى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ورؤساء المدن بالمحافظة، من التقاعس أو التأخير فى إنجاز ملفات التصالح، مشددًا على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الملفات وحث المواطنين على سرعة سداد الرسوم المقررة لتسليم هذه الملفات وإنهاؤها فى أسرع وقت مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين فى اتباع الإجراءات القانونية، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع أعضاء لجنة ملف التصالح بالمحافظة، ومسؤولى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذى لطلبات التصالح وإجمالى ما تنفيذه فى الطلبات التى تم تقديمها والتى تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل.