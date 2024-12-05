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متحدث الزراعة: قروض ميسرة لمزارع الدواجن لعدم توقف الإنتاج خلال الشتاء

الخميس، 05 ديسمبر 2024 05:20 م
متحدث الزراعة: قروض ميسرة لمزارع الدواجن لعدم توقف الإنتاج خلال الشتاء مداخلة الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك اهتمام كبير بخدمة المزارعين والمربين والمنتجين وحريصين لتوفير كل سبل الدعم الممكنة، ويتم بحث تراخيص التشغيل وفق المزارع والاشتراطات البيئة والالتزام بالتعليمات الخاصة بالوزارة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، "أضافنا جزئية أننا نقدر نساعد المزارعين بنظام إننا نعطي تمويل للمزارعين عشان يتحولوا من نظم التربية المفتوحة إلى المغلقة وبنقدم خدمة للمزارع اللي كانت مغلقة وتتوقف خلال فترة الشتاء وبنقول لها بدل ما توقف تعالى نعمل لك كل الدراسات اللازمة  الفنية عشان تطور المزرعة".

واستكمل: "ندعم اصحاب المزارع من نظام التربية المفتوحة للمغلقة وبنأخذ الدراسة نبعتها لبنك التمويل الزراعي عشان المزارع يقدر يطور مزرعته ويقدر يستمر في العملية الانتاجية خلال العام الكامل دون أي توقفات بسبب ظروف جوية أو تغيرت مناخية وفي تمويل بنسبة 5% وتكلفته قليلة".
 







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اليوم السابع بلس




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