سكرتير عام البحر الأحمر يشارك السفارة الهندية في تكريم المبدعين في مسابقة "لمحات من الهند"

البحر الأحمر - عماد عرفة

شارك كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر سفارة الهند بالقاهرة لتنظيم احتفالية مميزة بحضور سى سوشما القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة المستشار الثقافي السفارة الهند بالقاهرة وذلك لتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة "لمحات من الهند" لعام 2024 والتي نظمها مركز مولانا آزار الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية تأتي هذه الفعالية ضمن جهود التعاون الثقافي بين مصر والهند حيث تُنظم المسابقة سنويًا منذ 28 عامًا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية بهدف تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم الفنية وإبراز جماليات الهند من خلال الرسم.

وأكد كمال سليمان على أهمية دعم المواهب الطلابية وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية، مشددًا على أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأجيال الناشئة.

شهدت المسابقة مشاركة استثنائية من أكثر من 22 ألف طالب على مستوى الجمهورية، من بينهم أكثر من 1200 طالب من محافظة البحر الأحمر.

وتضمنت فعالية "يوم الثقافة الهندية" على مسرح المركز الإعلامي بمدينة الغردقة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية ومعرض يسلط الضوء على العلاقات الثقافية بين مصر والهند، وأهم المواقع السياحية والحرف اليدوية الهندية.

شهد اليوم تنظيم ورشة عمل لرياضة اليوجا تقدمها مدربة يوجا متخصصة، بالإضافة إلى عرض فني راقص تقدمه مدربة رقصة الكاتاك الهندية الشهيرة، التي تعد واحدة من أبرز الفنون التراثية في الهند.

حضر الاحتفالية هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب لفيف من الطلاب المشاركين وأسرهم ومجموعة من الشخصيات العامة والمعلمين والإعلاميين. تعد هذه المسابقة والاحتفالية مثالاً حيًا على عمق العلاقات الثقافية بين مصر والهند، وتعكس روح التعاون بين البلدين في إثراء التبادل الثقافي ودعم الإبداع.



