سفير مصر لدى الدنمارك لـ"اليوم السابع": زيارة الرئيس السيسى لكوبنهاجن تاريخية

كتب أحمد جمعة

وصف السفير المصرى لدى الدنمارك محمد كريم شريف، الخميس، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الدنمارك بالتاريخية، مشيرا إلى أن الزيارة هى الأولى لرئيس مصرى وتأتى بناء على دعوة من ملك وملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء ميتى فريديريكسن.



وأكد السفير المصري لدى الدنمارك في تصريحات لـ"اليوم السابع" توطد العلاقة بين مصر والدنمارك خلال العامين الماضيين في كافة المجالات وخصوصا في إطار التحول الأخضر وموضوعات التغير المناخ مع استضافة مصر مؤتمر COP27 ، مشيرا إلى أن كوبنهاجن لاعب فاعل في مؤتمرات تغير المناخ ورائدة في مجال التغير المناخي.

وأشار سفير مصر لدى الدنمارك إلى لقاء رئيسة الوزراء الدنماركية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2020 على هامش القمة الافريقية الأوروبية التي عقدت في بروكسل، مؤكدا أن هذا اللقاء شهد انطلاق وتعزيز العلاقات بين البلدين بعدها أعقبها زيارة رئيسة الوزراء إلى القاهرة في مارس 2023، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شهدت الزيارة الكثير من التقارب في وجهات النظر خاصة في موضوعات تغير المناخ والتحول الأخضر والهجرة، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضح أن زيارة رئيسة الوزراء الدنماركية للقاهرة كانت بمناسبة مرور 65 عاما على التواجد الدبلوماسي المصري الفاعل في كوبنهاجن، مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بدأت في 1922 أي أن العلاقة تمتد بين البلدين لـ 102 سنة.

ولفت سفير مصر لدى الدنمارك إلى أن زيارة الرئيس السيسي تم الترتيب بها بما يتناسب مع مستوى ومكانة الدولة المصرية إقليميا ودوليا، مؤكدا أن الرئيس سيجري مباحثات مع الملك والملكة، ورئيس البرلمان الدنماركي، رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، بالإضافة لإطلاق منتدى أعمال مصري دنمارك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكد السفير المصري أن الزيارة تأتي بعد زيارة تحضيرية قام بها وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن إلى القاهرة في سبتمبر 2024 وهي الزيارة التي وصف فيها مصر شريكًا استراتيجيًا مؤثرًا ومهمًا بموقعها الجغرافي لكل من الدنمارك والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كوبنهاجن تعتير مصر أحد المحاور الاستراتيجية للسياسة الدنماركية في افريقيا.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى- قبل قليل- إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.