رئيس هيئة ضمان جودة التعليم: 7 معايير لاعتماد المؤسسات التدريبية

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن اعتماد معايير يتم من خلالها اعتماد المؤسسات التدريبية، مؤكدا أن هناك 7 معايير لاعتماد المؤسسات التدريبية، من بينها التخطيط والحوكمة بأن يكون لدى المؤسسة هوية وآليات للتخطيط تتناسب مع عملها حسب حجم المؤسسة وأيضا معيار ضمان الجودة والتطوير المستمر وآلية للقياس والتقييم الذاتى المستمر لينعكس على أدائها وأيضا معيار المدربين حيث يتم الاستعانة بمدربين مؤهلين حيث تعمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على فحص مؤهلات المدربين، والمعيار الرابع هو المتدربين وما لهم من متطلبات وشروط للتقدم للحصول على التدريبات المعينة والمعيار الخامس يكون لدى المؤسسة موارد مادية ومالية لتسهيل عملية التدريب الذى تقدمه هذه المؤسسة، أما المعيار السادس هو يكون لدى المؤسسة سجل نظم معلومات إدارية تؤرشف بيانات المتدربين ويكون لدى هذه المؤسسات موقع إلكترونى يوفر معلومات عن المتدرب والشهادات والدورات الحاصل عليها، واخر معيار هو البرامج التدريبية بحيث تكون ملائمة لسوق العمل وبرامج محدثة .

وأوضح رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد أنه يتم خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، عمل زيارات وسيكون هناك 5 مؤسسات يتم عمل زيارات لها قبل اعتمادها، موضحا أن الهيئة تتيح للجهة التى حصلت على الاعتماد باستخدام " لوجو " لوضعه على شهادات البرامج التى تم اعتمادها من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما أن البرامج التى يتم اعتمادها سوف يتم إدراجها فى منصة الإطار الوطنى للمؤهلات حتى تمكن من لديه برامج ودورات تدريبية معتمدة من توثيقها.