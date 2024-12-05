رئيس ضمان الجودة والاعتماد: المناهج الحديثة لطلاب الإعدادية ممتازة

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن المناهج الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائية والتي وصلت إلى المرحلة الإعدادية فوق الممتازة.

وأضاف الدكتور علاء عشماوي، أن المناهج الدراسية الجديدة تحتاج إلى معلمين مؤهلين لتدريس هذه المناهج ، مؤكدا أن تأهيل المعلم هو الشئ الأساسي للاعتماد وتحقيق منظومة ضمان الجودة، خاصة أن المعلم هو الأساس في العملية التعليمية.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 في اعتماد المدارس، تستهدف اعتماد 80% من المدارس في مصر لتحقيق ضمان الجودة، غير أنه لم يتم اعتماد سوى 15% من المدارس حتى الآن.