ذكرى ميلاد العالم كارل كوري الحاصل على نوبل فى الطب.. موضوع الجائزة

كتبت إيناس البنا

يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد العالم الألماني كارل كوري الحاصل على درجة الدكتوراه في الطب من كلية الطب بجامعة براج الألمانية في عام 1920 ، ووفقا لموقعى " nobelprize" ، " Britannica" نتعرف على أبرز محطاته العلمية.

اهتم كارل بكيفية استخدام الجسم للطاقة، وفي عام 1929، وصف ما يُعرف بدورة كوري؛ وهي جزء مهم من عملية التمثيل الغذائي، حيث يتكون حمض اللاكتيك عندما نستخدم عضلاتنا، والذي يتحول بعد ذلك إلى جليكوجين في الكبد.

يتحول الجليكوجين بدوره إلى جلوكوز، والذي تمتصه خلايا العضلات، وواصل التحقيق في كيفية تحلل الجليكوجين إلى جلوكوز، وفي عامي 1938 و1939، تمكنا من تحديد الإنزيم الذي يبدأ التحلل واستخدام العملية أيضًا لإنشاء الجليكوجين في أنبوب اختبار.

كان له الفضل مع فريقه في الكشف عن شكل يحتوي على الفوسفات من سكر الجلوكوز البسيط، وأهميته العالمية للكربوهيدرات وقد أدى اكتشافهم إلى فهم التأثير الهرموني على التحويل المتبادل بين السكريات والنشويات في الكائن الحي الحيواني، وقد نال بفضل اكتشافه جائزة نوبل في الطب أو الفسيولوجيا في عام 1947.

عملية التمثيل الغذائي للسكر تزود الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بأنشطة الحياة، ولا يستطيع جسم الإنسان القيام بأي حركة عضلية دون حرق السكر.

وتحتوي جزيئات الجليكوجين على الجلوكوز، وعند الحاجة إليه يقوم الجسم بمعالجة الجليكوجين وتحويله إلى جلوكوز، وتعمل هذه الآلية على إبقاء مستوى الجلوكوز في الدم ثابتًا حتى وإن كان الإمداد غير منتظم.