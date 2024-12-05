حملات رقابية على الأنشطة التجارية فى مركز ومدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

حررت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد القواشتى بحملة بدائرة مركز الزقازيق، 143 محضرا مخالفات تموينية و ضبط 3 أطنان سلع مجهولة المصدر، وذلك بحملة للمرور على المخابز والمحال التجارية.

برفقة نصر العربى، وسعيد الشرقاوى، وسحر عبد الوهاب، وإيمان عزت، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر وبيانها كالتالى: تحرير محضر رقم 16450 جنح ثان الزقازيق ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على 40 شيكارة أسمنت بإجمالى 2 طن مجهول المصدر.

وتحرير محضر رقم 16449 ثان الزقازيق ضد صاحب مخبز سياحى وتم التحفظ على 20 شيكارة دقيق فاخر بكمية قدرها طن مجهول المصدر.

· تحرير محضر بمركز الزقازيق برقم 39526 لمستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار والموزعين.

· تحرير محضر برقم 39525 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخزن للمراتب وتم التحفظ على (15صفيحة غراء - 30 توب قماش بفته - و2000 متر شريط قماش ) مجهول المصدر.

ومحضر رقم 16447جنح ثان الزقازيق ضد صاحب مخزن قطع غيار سيارات وتم التحفظ على 300 فلتر زيت تويوتا مجهول المصدر، محضر رقم 16448 جنح ثان الزقازيق ضد صاحب محل أدوات سباكة وتم التحفظ على 300 لى مياه مجهول المصدر.

واستكمالًا لأعمال الحملة والتفتيش على المحال التجارية، تم تحرير (143) محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة على الانشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.

كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير ( 100) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص.

هذا وقد تم ضبط ( 43 ) محضرًا فى مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.