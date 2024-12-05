حكومة رئيس الوزراء الأردنى تنال ثقة مجلس النواب العشرين

وكالات

حصلت حكومة رئيس الوزراء الأردنى جعفر حسان على ثقة مجلس النواب العشرين بعدد 82 صوتا، فيما حجب 53 نائبا الثقة، وامتنع نائبان عن التصويت.

وبلغ عدد النواب، الذين حضروا جلسة التصويت، 135 من أصل العدد الكلي للمجلس، والبالغ 138 نائبا.

وجاء التصويت على منح الثقة لحكومة جعفر حسان، بعد ثلاثة أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري.

وأدلى رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، برد الحكومة على مناقشات النواب قبيل التصويت على الثقة، موضحا: "لن نعد النواب والمواطنين بما لا نقدر في الحكومة على تنفيذه".

وأشار إلى أن الحكومة ستقدم برنامجا تفصيليا خلال أربعة أسابيع لتنفيذ ما ورد في خطاب الثقة أمام مجلس النواب، قائلا: "سنقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر يناير المقبل، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ".

وبين حسان رغبة الحكومة في مناقشة المقترحات الاقتصادية التي وردت خلال نقاشات النواب.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة لأصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع".