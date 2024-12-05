حصاد الوزارات.. التضامن: دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال الهلال الأحمر المصرى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة التضامن: دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال الهلال الأحمر المصرى

وزارة التعليم: تقييمات الطلاب مستمرة وامتحانات الترم الأول 11 يناير المقبل

وزير العمل يلتقى وفدًا من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية لفتح أسواق جديدة

التنمية المحلية تطلق دورة للغة الإنجليزية لـ40 موظفا من العاملين بقطاعاتها

عزل حارات الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى تمهيدا للتشغيل.. فيديو

بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى للجامعات وجامعة بنها

رئيس هيئة التأمين الصحى يتفقد مستشفى المنصورة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى

كامل الوزير يبحث مع شركة سكك حديد إيطاليا عرض تشغيل القطار الكهربائى السريع بمصر

رئيس ضمان الجودة والاعتماد: المناهج الحديثة لطلاب الإعدادية ممتازة

انتهاء البرنامج التدريبى على قواعد الاتحاد الأوروبى لمكونات مستحضرات التجميل

وزارة الصحة: منظومة صرف ألبان الأطفال تتضمن عدالة التوزيع على المستحقين

التعليم العالى: ورشة عمل بمجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة

وزارة الصحة: الرضاعة الطبيعية الغذاء الأمثل للطفل ولا يمكن استبداله

وزارة التموين توفر منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية