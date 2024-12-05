جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الرياض علي رحلة طيران الخطوط السعودية اشتبه محمود عبدالناصر مأمور الحركة ومصطفى حسين رئيس الوردية في راكبة مصرية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية لقصر مدة سفرها التى لم تتجاوز 24 ساعة.

وبالعرض على سامح شرباش مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبة من محمود عبد الناصر وهايدي أحمد وحسام محمد مأموري الحركة بحضور نادر سامي مأمور الأمن الجمركي وصالح حميده رئيس قسم المكافحة و أحمد سلمان رئيس قسم الوديعة وخالد عبد العزيز رئيس الوردية فلم يتم العثور على شئ.

وتم عرض الراكبة على جهاز فحص الأفراد بالأشعة بمعرفة مصطفى المصري وحمد كامل مأموري الفحص تحت إشراف شريف حسن مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم الإفتدة بوجود كثافات مختلفة مخبأة أسفل ملابس الراكبة، بتفتيش الراكبة ذاتيا بمعرفة أسماء عدلي ونورهان لطفى مأموري الجمرك ، تبين وجود 40 عبوة دواء بشري زجاجية ( فيال ) مدون عليه ambisome 50mg .

وبلغت قيمة المضبوطات 92 ألف جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 184 ألف جنيه.

قرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 20 لسنة 2024.