جامعة المنصورة تحتل «الرابع» محليا و«التاسع عشر» عربيا فى تصنيف التايمز

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، عن تحقيق الجامعة للترتيب «الرابع» محليا على مستوى الجامعات الحكومية، و«التاسع عشر» عربيًا فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات العربيّة لعام 2024، متفوقة بذلك على العديد من الجامعات المحلية والعربية المرموقة.

وأشار إلى أنه طبقًا لتصنيف التايمز البريطانى للجامعات العربيّة لعام 2024، والذى يشمل 238 جامعة هذا العام، ويُقيِّمُ أداءَ الجامعات بناءً على 5 معاييرَ رئيسةٍ تشملُ: التدريس وبيئة التعلم، البحث «الحجم والدخل والسمعة»، البحث العلمى «الاستشهادات الكفاءة التأثير»، الصناعة «نقل المعرفة وتأثيرها»، البعد الدولى «الموظفون والطلاب والبحث».

وهنأ الدكتور شريف يوسف خاطر أسرة جامعة المنصورة على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى تهدف إلى تعزيز النشر الدولى وتطوير سياسات البحث العلمي.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز والمستويات المتقدمة فى مختلف التصنيفات العالمية يُعد تتويجًا للجهود المبذولة فى الالتزام بالمعايير الدولية فى مختلف الملفات الأكاديمية والتعليمية وعلى رأسها البحث العلمى، والنشر الدولي.



ومن جانبه قال الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تحقيق هذا الإنجاز الدولى يعد انعكاسًا للتطور المستمر والمتلاحق الذى تشهده الجامعة، متمنيًا لجامعة المنصورة مزيدًا من التقدم والرقى فى كافة المجالات.