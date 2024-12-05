جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تختتم حملة التبرع بالدم.. تفاصيل

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اختتام حملة التبرع بالدم التى استمرت على مدار ثلاثة أيام بتنظيم الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة (NIPSA)، وتحت إشراف أكاديمي وإدارى رفيع المستوى، وسط إقبال واسع من طلاب الجامعة والعاملين بها.

وتعليقاً على الحملة ـ أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الحملة جاءت تجسيدًا لرسالة الجامعة في دعم العمل الإنساني والمجتمعي، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يمثل قيمة وطنية وإنسانية تعكس روح التضامن والمسؤولية بين أفراد المجتمع.

وأشاد "مندور" بالمشاركة الفعالة من قبل الطلاب والهيئة الأكاديمية والتنظيم المتميز للجمعية العلمية.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الحملة تسلط الضوء على الدور الرائد للجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية لدى طلابها، مشيرًا إلى أن الجامعة ستستمر في دعم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

أقيمت الحملة تحت إشراف ومتابعة الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة.

وبإشراف أكاديمي من قيادات كلية الصيدلة، حيث أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على كلية الصيدلة، أهمية الحملة في تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي بين الطلاب.

كما أشادت الدكتورة راندا عبد السلام، وكيل كلية الصيدلة لشؤون التعليم والطلاب، بدور الجمعية العلمية في تنظيم الحملة، مؤكدة أن المشاركة الواسعة من الطلاب تُبرز انتماءهم المجتمعي ووعيهم بدورهم في دعم مستشفيات المنطقة.

من جانبه، كشف الدكتور تامر حسنين، منسق برامج كلية الصيدلة ورائد الجمعية العلمية (NIPSA)، أن الحملة شهدت مشاركة 287 متبرعًا، منهم 180 طالبًا من كلية الصيدلة، و20 طالبًا من كلية التكنولوجيا والعلوم الصحية، و22 طالبًا من كلية التمريض، و16 طالبًا من كلية الهندسة، و12 طالبًا من كلية الطب، إلى جانب عدد من العاملين والموظفين.

وأشار الدكتور تامر حسنين إلى أن الجمعية نظمت ندوات توعوية في مختلف كليات الجامعة، استهدفت تعزيز وعي الطلاب بأهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية والإنسانية، مما أسهم في رفع معدلات المشاركة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وفي ختام الحملة، أعرب بنك الدم بمحافظة الإسماعيلية عن شكره للجامعة والجمعية العلمية على دورهم في توفير احتياجات الدم للمستشفيات ودعم المرضى. وأكد على تسليم نتائج تحاليل الدم إلى الطلاب مسئولي الجمعية لارسالها للسادة المتبرعين فور الانتهاء من اجراء التحاليل.

كما أعلنت الجامعة عن تنظيم حملة أخرى خلال الفصل الدراسي الثاني، استكمالًا للنجاح الذي حققته هذه الحملة.

